Safello AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde Safello von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies durch die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. In Anbetracht dessen sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf einem guten Niveau ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,17 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Safello-Aktie der letzten 200 Handelstage (3,48 SEK) mit dem aktuellen Kurs (3,66 SEK) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4,04 SEK) unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,41 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Safello durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Safello beträgt 79,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch -verkaufte Signale und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Safello daher in diesem Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.