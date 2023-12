Safeguard Scientifics Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Stimmung und das Interesse an Safeguard Scientifics haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Safeguard Scientifics mit einem Wert von 3,38 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 51. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig erscheint und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Allerdings schüttet Safeguard Scientifics gegenüber dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte keine Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -68,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 12,94 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -81,43 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Safeguard Scientifics deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.