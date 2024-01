Safeguard Scientifics Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Safeguard Scientifics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,35 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,71 USD) um -47,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,97 USD, was einer Abweichung von -26,8 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in technischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 3, was bedeutet, dass die Börse 3,38 Euro für jeden Euro Gewinn von Safeguard Scientifics zahlt. Dies ist 94 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, weshalb der Titel als unterbewertet betrachtet wird und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Safeguard Scientifics 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Safeguard Scientifics daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.