Safeguard Scientifics Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Safeguard Scientifics wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,2 USD, während der Aktienkurs bei 0,663 USD liegt, was einer Abweichung von -44,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,8 USD ergibt eine Abweichung von -17,13 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Safeguard Scientifics ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 61,31 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Safeguard Scientifics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.