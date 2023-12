Safe-TADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Diskussionen rund um Alarum auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Alarum ist bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alarum-Aktie beträgt aktuell 13, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Alarum damit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alarum von 215,4 ILS mit +89,13 Prozent Entfernung vom GD200 (113,89 ILS) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 167,99 ILS auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Alarum-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für Alarum haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.