Safe-TADR Aktie: Ein handfester Grund

Die technische Analyse der Alarum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 109,03 ILS liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 165,5 ILS (+51,79 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 162,58 ILS, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+1,8 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Alarum-Aktie. Zusammenfassend wird die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Haltung. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Alarum auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung für Alarum in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Alarum-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung liefert, während die Anlegerstimmung und die Stimmungs- und Buzz-Analyse zu eher neutralen bis negativen Bewertungen führen.