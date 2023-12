Safe-TADR Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Stimmungs- und Buzzniveau ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien, sowohl aus den Analysen von Bankhäusern als auch aus dem langfristigen Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Stimmung rund um die Alarum-Aktie genauer untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Alarum war ebenfalls stabil, was zu einem neutralen Rating führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +48,73 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Alarum-Aktie.

Die Stimmung rund um Alarum auf sozialen Plattformen war neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine Ausprägung von 78,54, was zu einer negativen Bewertung führt, während der RSI25 bei 46,1 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein eher schlechtes Gesamtbild für die Alarum-Aktie.

Basierend auf all diesen Faktoren ergibt sich eine Mischung aus neutralen, positiven und negativen Bewertungen für die Alarum-Aktie, wobei das langfristige Stimmungsbild neutral ist, die charttechnische Analyse positiv ausfällt und die Stimmung auf sozialen Plattformen eher gut ist.