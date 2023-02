Safe Bulkers Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Für die Aktie Safe Bulkers stehen per 13.02.2023, 01:00 Uhr 3.27 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Safe Bulkers zählt zum Segment "Marine".

Safe Bulkers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Safe Bulkers aktuell mit dem Wert 65,52 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 34,44. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 6,78 % ist Safe Bulkers im Vergleich zum Branchendurchschnitt Marine (28,99 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 22,21 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Safe Bulkers mit einem Wert von 2,08 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Marine" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,84 , womit sich ein Abstand von 94 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

