Safe Bulkers Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) für Safe Bulkers liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Safe Bulkers liegt bei 3,44 USD, was die Aktie als "gut" einstuft, da der Aktienkurs bei 4,03 USD liegt, was einen Abstand von +17,15 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 3,65 USD, was einer Differenz von +10,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "gut".

Die Dividendenrendite von Safe Bulkers liegt aktuell bei 6,06 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich bei Safe Bulkers in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes abgezeichnet. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht" in diesem Kriterium. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Safe Bulkers daher in dieser Kategorie eine "schlecht" Bewertung.