Safe Bulkers Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

An der Heimatbörse New York notiert Safe Bulkers per 29.06.2023, 03:32 Uhr bei 3.23 USD. Safe Bulkers zählt zum Segment "Marine".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Safe Bulkers aktuell 5,97. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -22,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Marine". Safe Bulkers bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,9 ist die Aktie von Safe Bulkers auf Basis der heutigen Notierungen 93 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Marine" (39,37) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Safe Bulkers-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,19 USD. Der letzte Schlusskurs (3,23 USD) weicht somit +1,25 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (3,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,45 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Safe Bulkers-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Safe Bulkers-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

