Safe Bulkers Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Safe Bulkers, ein Unternehmen aus dem Markt "Marine", notiert aktuell (Stand 15:29 Uhr) mit 3.69 USD sehr deutlich im Minus (-4.34 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Safe Bulkers beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,78 Prozent und liegt mit 2,49 Prozent über dem Mittelwert (4,29) für diese Aktie. Safe Bulkers bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Safe Bulkers. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Safe Bulkers daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Safe Bulkers von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Safe Bulkers ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,13 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

