Safe Bulkers Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Safe Bulkers wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,78 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 von 39,88 Punkten an, dass die Aktie auch auf längere Sicht neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist Safe Bulkers ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,97 auf, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert, wobei eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung festgestellt wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung im Hinblick auf das Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs der Safe Bulkers bei 3,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs 3,93 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +14,58 Prozent und der GD50 weist einen Abstand von +9,78 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.