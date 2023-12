Saf Tahnika Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Saf Tehnika ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In diesem Zeitraum dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte. Somit ergibt sich eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.

Hinsichtlich der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Saf Tehnika derzeit bei 11,05 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 6,98 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -36,83 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 8,73 EUR, was einen Abstand von -20,05 Prozent zur aktuellen Kursentwicklung bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung der technischen Analyse fällt daher ebenfalls negativ aus.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Saf Tehnika-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings ergibt die Analyse des RSI über einen längeren Zeitraum (RSI25) einen Wert von 77,34, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. Die Gesamtbewertung der RSIs für Saf Tehnika fällt demnach negativ aus.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Saf Tehnika in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend negative Bewertung für die Saf Tehnika-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.