Saf Tahnika Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktie von Saf Tehnika wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Sentiments und des Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei im üblichen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich für die Saf Tehnika-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,56 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 7 EUR, was einer Abweichung von -33,71 Prozent entspricht. Daher erhielt die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt lag mit einem letzten Schlusskurs von 7,69 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Saf Tehnika also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Saf Tehnika lag bei 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führte. Auch der RSI25 belief sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Somit wurde die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Saf Tehnika in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.