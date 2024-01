Sack Lunch Productions Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern von Sack Lunch Productions in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Sack Lunch Productions bei 44,44, was als neutral eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sack Lunch Productions-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,015 USD weicht somit um +50 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,01 USD um +50 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Sack Lunch Productions in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.