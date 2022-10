Magdeburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Wenn die Tage wieder kürzer werden, gibt es in Sachsen-Anhalt drinnen und draußen viel zu entdecken. Der goldene Herbst lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein, und wenn das Wetter einmal nicht so mitspielt, locken Museen mit „echt kulturvollen" Ausstellungen.Kulturelles wird im Land auf moderne Art vermittelt, etwa über das eMuseum, das die archäologische Himmelswege-Route abschreitet, oder mit einer Vielzahl von Mitmach-Ausstellungen und Entdecker-Touren, beispielsweise den „Tatort 1522 – das Escapespiel zur Lutherbibel" in Ltuherstadt Wittenberg oder die Themenräume im „Dschungel der Emotionen" in Halle (Saale).Kultur – dazu gehören auch die aufwändig restaurierten und farbenfrohen Fachwerkstädtchen im Harz, die Wirkungsstätten der berühmten Familie von Bismarck in der Altmark oder die üppig angelegten Schlossgärten und Landschaftsparks mit ihren bunten Laubkronen. Alltagskultur sind auch die Errungenschaften der Moderne wie die „Wasserkultur", der Dessau Anfang Oktober währen der Triennale der Moderne ein Wochenende widmet.Übrigens: Sachsen-Anhalt legt Wert darauf, „Reisen für Alle" zu ermöglichen. Deshalb sind über 180 Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Hotels und Städte barrierefrei zertifiziert. Einer Reise in unser Bundesland und einem Besuch der vielen interessanten Orte und Ausstellungen steht also nichts mehr im Wege.Mehr zu unseren Angeboten finden Sie in unserem Herbst-Pressekit (https://sachsen-anhalt-tourismus.de/fileadmin/dokumente/pdf/2022_IMG_Presskit_Autumn.pdf), die passenden Bilder dazu finden Sie hier (https://reiseland.sachsen-anhalt-bilder.de/app.html#/public/d1695b40-39b5-11ed-bde6-3938d4d453e2).Sabine KrausTel.: +49 391/568 9920Email: sabine.kraus@img-sachsen-anhalt.dewww.investieren-in-sachsen-anhalt.deVideo - https://www.youtube.com/watch?v=jBwxV8PicPgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1840465/IMG_Sachsen_Anhalt_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sachsen-anhalt-betort-im-herbst-mit-einem-strauW-an-echt-kulturvollen-angeboten-301639143.htmlOriginal-Content von: Investment and Marketing Corporation Saxony Anhalt (IMG), übermittelt durch news aktuell