Sachem Capital Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Sachem Capital":

Anleger diskutieren positiv über Sachem Capital Corp

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sachem Capital Corp war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Dies basiert auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das der Aktie insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung gibt.

Sentiment und Buzz

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten in die Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Relative Strength Index

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sachem Capital Corp-Aktie zeigt einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,52 USD zum aktuellen Kurs von 3,78 USD bei +7,39 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.