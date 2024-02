Sachem Capital Aktie: Reine Nervensache!

Die Sachem Capital Corp wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,52 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3,53 USD) um +0,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,7 USD, was einer Abweichung von -4,59 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Sachem Capital Corp. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Sachem Capital Corp daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Sachem Capital Corp diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Sachem Capital Corp-Aktie ebenfalls als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert beträgt 40 und der RSI25-Wert liegt bei 61,11, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.