Sabre Insurance Aktie: Was war das denn?

Sabre Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 63,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche eine Outperformance von +66,14 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von -5,69 Prozent, wobei Sabre Insurance um 69,24 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sabre Insurance mit 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,82 Prozent, was einer Differenz von -3,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen wurde keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Sabre Insurance festgestellt. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sabre Insurance daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Sabre Insurance derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 144,9 GBP, während der Kurs der Aktie bei 154,6 GBP liegt, was einer Überperformance von +6,69 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 150,72 GBP, was einer Abweichung von +2,57 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Sabre Insurance daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.