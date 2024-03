Sabre Insurance Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Versicherungsgesellschaft Sabre Insurance zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bewertungskategorien. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 1,71 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,84 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sabre Insurance ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,46 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "teuer" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 161,8 GBP um +3,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,29 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber Sabre Insurance. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.