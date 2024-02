Sabre Insurance Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate für Sabre Insurance wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Sabre Insurance als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 20, was als "gut" empfohlen wird, während der RSI25-Wert von 38,18 eine neutrale Bewertung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "gutes" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sabre Insurance mit einem Wert von 36,46 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt für Versicherungen, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 15,75, was einem Abstand von 131 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sabre Insurance derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,11 Prozentpunkte (1,71 % gegenüber 4,82 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.