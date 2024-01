Sabre Gold Mines Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Sabre Gold Mines schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,57 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,57 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sabre Gold Mines-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,15 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,14 CAD) verglichen, was eine Abweichung von -6,67 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,69 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben Sabre Gold Mines auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sabre Gold Mines-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sabre Gold Mines.