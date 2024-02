Sabre Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sabre":

Die Sabre-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 4,04 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 3,42 USD, was einer Abweichung von -15,35 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,24 USD) weist mit einem aktuellen Schlusskurs von 3,42 USD eine Abweichung von -19,34 Prozent auf und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 0 Einstufungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet wurden. Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist damit "Neutral". Die aktuellen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 4,5 USD, was einer potenziellen Steigerung von 31,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,42 USD) aus entspricht und somit eine "Gute" Empfehlung ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Sabre-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -38,76 Prozent erzielt und liegt damit 29,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -8,9 Prozent, wobei Sabre aktuell 29,85 Prozent unter diesem Wert liegt und somit insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Sabre-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.