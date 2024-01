Sabre Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit an und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Sabre-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 39,14, was bedeutet, dass die Sabre-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sabre.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Sabre-Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sabre in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite der Sabre-Aktie mit -28,12 Prozent mehr als 39 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 36,36 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Sabre-Aktie mit 64,48 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,54 für Sabre, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dessen wird der Titel unterbewertet und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.