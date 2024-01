Sabre Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sabre":

Die Sabre-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt ist. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch weder bedeutend mehr noch weniger Beachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sabre-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sabre-Aktie am letzten Handelstag bei 4,22 USD lag, was einem Unterschied von +5,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,99 USD) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3,87 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +9,04 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sabre-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Sabre-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,12 Prozent erzielt hat, was 39,14 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (35,83 Prozent) liegt Sabre aktuell 63,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.