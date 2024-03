Sabra Health Care Reit Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Sabra Health Care REIT Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Neuere Bewertungen zeigen jedoch eine "Gut"-Einschätzung (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 15,3 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 11,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit 73,97 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 45,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung zu Sabra Health Care REIT Inc auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Sabra Health Care REIT Inc derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 13,26 USD, während der Kurs der Aktie bei 13,68 USD um +3,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 13,75 USD, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".