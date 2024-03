Sable Aktie: Keine Angst!

In den letzten Wochen konnte bei Sable keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sable daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sable derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 3,57 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,57 % wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Sable-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,05 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Sable daher auch für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sable beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,55, dass Sable weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Sable in diesen Bewertungskriterien hauptsächlich "Neutral"-Bewertungen, was auf eine insgesamt neutrale Einschätzung der Aktie hinweist.