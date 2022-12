Sabina Gold, Silver Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sabina Gold & Silver, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.12.2022, 05:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 1.3 CAD.

Die Aussichten für Sabina Gold & Silver haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die Sabina Gold & Silver ist mit einem Kurs von 1,3 CAD inzwischen +4,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +6,56 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sabina Gold & Silver als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sabina Gold & Silver vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 3,25 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 150 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1,3 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,96 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 95,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sabina Gold & Silver auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

