Sabien Technology Aktie: Was macht der Markt?

Die Sabien-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,09 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,064 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,89 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der Aktie liegt derzeit bei 0,07 EUR, was einem Abstand von -8,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Sabien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung und die Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Bei Sabien wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sabien liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Sabien-Aktie daher für die Kategorien gleitender Durchschnittskurs, Anlegerstimmung, Diskussionen im Internet und Relative Strength Index die Einstufung "Neutral".