Sabien Technology Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Sabien basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,06 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sabien-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Sabien im RSI25 überverkauft und wird daher mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Sabien somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Sabien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, daher bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Sabien insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild verstärken oder sogar beeinflussen. Für Sabien wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher ergibt sich ein Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sabien-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 0,08 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (0,119 EUR) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Sabien-Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Sabien-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.