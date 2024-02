Sabien Technology Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Sabien als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sabien-Aktie beträgt 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 73,47 für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indicators.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sabien derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes beträgt 0,09 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0645 EUR) um -28,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,07 EUR weist eine Abweichung von -7,86 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Sabien von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen deuten auf eine positive Anleger-Stimmung hin. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, weshalb sowohl die Stimmung als auch der Buzz um die Sabien-Aktie als "Neutral" eingestuft werden.

Insgesamt erhält die Sabien-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Sentiments und Buzz.

