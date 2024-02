Sabana Shariah Compliant Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Sabana Industrial Real Estate Investment Trust wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 66,67 und somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Sabana Industrial Real Estate Investment Trust somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sabana Industrial Real Estate Investment Trust neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sabana Industrial Real Estate Investment Trust wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Sabana Industrial Real Estate Investment Trust-Aktie ein Durchschnitt von 0,4 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,36 SGD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Sabana Industrial Real Estate Investment Trust somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.