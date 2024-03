Saab Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Saab":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Saab Gegenstand vieler Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwogen vor allem negative Meinungen. Trotzdem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Saab. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Saab in den vergangenen Monaten ein durchschnittliches Diskussionsniveau gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Saab.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Saab mit 934,4 SEK betrachtet, was einer Entfernung von +49,76 Prozent vom GD200 (623,95 SEK) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 770,2 SEK, was einem Abstand von +21,32 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Saab-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Saab mit einem Wert von 7,43 als überverkauft eingestuft, was als "Gut"-Signal gilt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 29, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.