Saab Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Saab":

In den letzten beiden Wochen wurde Saab von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Diskussionen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ist die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene daher als "Schlecht" einzustufen. Zusätzlich hat die Redaktion auch ein genau berechenbares negatives Signal herausgefiltert und dabei schließlich 1 Schlecht-Signal gefunden. Aufgrund dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Schlecht" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Saab-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 580,92 SEK mit dem aktuellen Kurs (607,8 SEK), ergibt sich eine Abweichung von +4,63 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 566,34 SEK liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,32 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Saab ergibt, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Saab anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 18,96 Punkten, was bedeutet, dass die Saab-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Saab weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Damit erhält Saab eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Saab-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.