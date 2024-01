Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,33 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,97 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -27,07 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,04 HKD über dem aktuellen Kurs von 0,97 HKD, was einer Abweichung von -6,73 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sa Sa International Neutralings Ltd derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Sa Sa International Neutralings Ltd als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,45 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 39,97 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" ergibt sich eine Rendite von -48,44 Prozent für Sa Sa International Neutralings Ltd, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,51 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Sa Sa International Neutralings Ltd mit 44,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.