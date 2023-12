Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Das liegt auf Eis

Die Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie wird in verschiedenen Bereichen beurteilt. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese im Vergleich zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Sa Sa International Neutralings Ltd im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,9 Prozent erzielt, was 0,56 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie sogar aktuell 7,21 Prozent über dem Durchschnitt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,72 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Abschließend wird die Aktie auch technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1,37 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,99 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz von -27,74 Prozent zum GD200. Auch im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie eine negative Bewertung aufgrund eines Abstands von -6,6 Prozent. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.