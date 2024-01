Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Der RSI von Sa Sa International Neutralings Ltd liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 62,79, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Für Sa Sa International Neutralings Ltd gab es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Sa Sa International Neutralings Ltd im letzten Jahr eine Rendite von -48,44 Prozent erzielt, was 52,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,25 Prozent, und Sa Sa International Neutralings Ltd liegt aktuell 44,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,34 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (1 HKD) weicht somit um -25,37 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 1,05 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,76 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.