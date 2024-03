Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Der Aktienkurs von Sa Sa International Neutralings Ltd zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -44,89 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -12,35 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Sa Sa International Neutralings Ltd mit 32,54 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Sa Sa International Neutralings Ltd als Neutral-Titel ein. Der RSI7 (für sieben Tage) beträgt 90,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 (für 25 Tage) bei 50,85 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sa Sa International Neutralings Ltd mit einem Kurs von 0,85 HKD inzwischen -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -23,42 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sa Sa International Neutralings Ltd besonders negativ diskutiert, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und keine positiven Diskussionen registriert wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen zeigte sich vor allem ein Interesse an negativen Themen seitens der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Sa Sa International Neutralings Ltd auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.