Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Sa Sa International Neutralings Ltd liegt bei 42,86, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 64,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 5,27). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier zeigt sich eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Neutral".