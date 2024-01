Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sa Sa International Neutralings Ltd beträgt das aktuelle KGV 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einem durchschnittlichen KGV von 37 als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sa Sa International Neutralings Ltd liegt bei 81,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Sa Sa International Neutralings Ltd mit einer Rendite von -48,44 Prozent mehr als 53 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,85 Prozent, wobei Sa Sa International Neutralings Ltd mit 44,59 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Sa Sa International Neutralings Ltd in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.