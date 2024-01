Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Sa Sa International Neutralings Ltd weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -48,44 Prozent auf, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -3,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, liegt Sa Sa International Neutralings Ltd mit 44,92 Prozent deutlich darunter. Die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sa Sa International Neutralings Ltd konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht wurden, wird das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sa Sa International Neutralings Ltd aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,3 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Sa Sa International Neutralings Ltd nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 10,45 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 39,97 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".