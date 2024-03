Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dividendenpolitik der Sa Sa International Neutralings Ltd wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,14 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 37,64. Aus fundamentalanalytischer Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Sa Sa International Neutralings Ltd weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Branchenvergleichs des Aktienkurses hat die Sa Sa International Neutralings Ltd in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche und von 44,74 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor gezeigt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.