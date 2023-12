Sa Sa International Holdings Ltd Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Sa Sa International Neutralings Ltd hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als unterdurchschnittlich erwiesen. Mit einer Rendite von -48,44 Prozent liegt die Performance mehr als 54 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel", die eine mittlere Rendite von -0,94 Prozent aufweist, liegt die Performance von Sa Sa International Neutralings Ltd mit 47,5 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sa Sa International Neutralings Ltd mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt um 5,33 Prozent. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5 Prozent. Aus diesem Grund ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant anders als sonst. Daher erhält die Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Sa Sa International Neutralings Ltd-Aktie aufgrund ihrer Performance, Dividendenrendite, Sentiments und des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in unserer Analyse.