S'YOUNG und Jo Loves vertiefen ihre Partnerschaft und stärken die Verbindung von Jo Loves mit dem chinesischen Markt

Shanghai (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen hat der von Jo Malone CBE geschaffenen Marke zu einem die Erwartungen übertreffenden Umsatz auf dem chinesischen Markt verholfenS'YOUNG International („S'YOUNG", „das Unternehmen"), der Initiator des CP-Kooperationsmodells, einer digital gesteuerten, offenen Plattform für globale Beauty-Marken zur Erschließung des chinesischen Marktes, hat seine Partnerschaft mit Jo Loves („die Marke"), der neuesten Marke der legendären Parfüm-Unternehmerin Jo Malone CBE, erweitert. Jo Loves wurde vor Ort von S'YOUNG unterstützt und erzielte trotz schwieriger Bedingungen beachtliche Ergebnisse auf dem chinesischen Markt.Angesichts der sich wandelnden Verbrauchervorstellungen und der allgemeinen Marktbedingungen in China teilt das S'YOUNG-Team eine klare Vision mit der Marke. Das Unternehmen arbeitet eng mit dem Team von Jo Loves zusammen, um diese wirklich einzigartige Marke zu fördern, und fungiert als China-Partner der Marke, der sich auf Markenaufbau, Produktmanagement und Marketing konzentriert, anstatt nur als Verkäufer aufzutreten.Die innovative Duftkollektion Jo Loves, die von Jo Malone CBE persönlich kreiert wurde, wird speziell an die Zielgruppe der Generation Z vermarktet. Im Jahr 2020 befand sich Jo Loves mitten in einer internationalen Markteinführung, als die Pandemie ausbrach. Wie Jo Malone CBE im Interview mit Vogue Business (https://www.voguebusiness.com/beauty/jo-malone-on-scaling-her-second-brand-this-time-for-gen-z) sagte, ist sie der Meinung, dass eine Marke anstelle von schicken Büros und Konferenzräumen „Kreativität, ein großartiges Team und großartige Partner" braucht, um erfolgreich zu sein.Die unerwartet hohen Verkaufszahlen von Jo Loves in China werden durch die Unterstützung von S'YOUNG ermöglicht. S'YOUNG hat Jo Loves dabei geholfen, die chinesischen Verbraucher mit einer maßgeschneiderten Strategie zu beeindrucken, indem es eine Kombination aus der Entwicklung der Markenbotschaft auf der Grundlage tiefgreifender Erkenntnisse und umfassender Marketing- und Betriebserfahrung geschaffen hat. Am diesjährigen Internationalen Frauentag überschritt das meistverkaufte Parfüm von Jo Loves, Mango Thai Lime, in einer von S'YOUNG organisierten Live-Streaming-Kampagne innerhalb von nur fünf Minuten die Marke von einer Million Yuan Umsatz und ist nun das meistverkaufte importierte Parfüm auf Tmall, Chinas größter Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform.S'YOUNG International unterstützt globale Beauty-Marken bei der Erschließung des chinesischen Marktes, indem es sich auf die kulturelle Lokalisierung, effektive Abläufe, Werbung und Vertrieb konzentriert. Das mehr als 4.000-köpfige Team hat mit mehr als 50 großen internationalen Marken zusammengearbeitet, darunter KIKO, CELLEX-C, MEMO PARIS, MESOESTETIC, ZELENS, LUMENE usw., und hat eine strategische Zusammenarbeit mit der Johnson & Johnson-Gruppe erreicht, um die E-Commerce-Umsetzung ihres gesamten Sortiments an Konsumgütern in China zu unterstützen, darunter Dr. Ci:Labo, Listerine, Neutrogena und mehr.