S&W Seed-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI für S&w Seed auf 7- und auf 25-Tage-Basis ansehen, beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass S&w Seed derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist S&w Seed weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird S&w Seed somit für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt S&w Seed mit einer Rendite von -72,03 Prozent mehr als 107 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche von -1,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt S&w Seed mit 70,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von S&w Seed veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich ebenfalls auf positive Themen rund um S&w Seed.

Wer derzeit in die Aktie von S&w Seed investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,22 Prozentpunkten erzielen. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".