S, U Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der S&u-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2300,2 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2170 GBP weicht somit um -5,66 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (aktuell 2195,9 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,18 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist S&u derzeit eine Rendite von 5,83 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,13 % liegt. Daher wird die Dividende auch als "Neutral" eingestuft.

Fundamental gesehen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von S&u aktuell 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18 auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um die S&u-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Das führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich also für die S&u-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl in der technischen Analyse, in Bezug auf die Dividende, als auch im Sentiment und Buzz.