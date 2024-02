S, U Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Mit einer Dividendenrendite von 6,07 Prozent liegt die Aktie von S&u nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Verbraucherfinanzierung. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung als Investment.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die aktuelle Einschätzung weiter stützt.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen über die Aktie haben sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,85, dass die Aktie von S&u deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 20,59 in der Verbraucherfinanzierung. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.