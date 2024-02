S, U Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse von S&u zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1910 GBP um 9,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -14,9 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Sentiment und der Buzz um S&u haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche hat S&u in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,58 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +15,27 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von S&u um 14,14 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für S&u zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das S&u-Wertpapier daher ein neutrales Rating.