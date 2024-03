S, U Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Anleger-Stimmung bei S&u in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden ausgewertet, und es zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der S&u-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2178,5 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 1850 GBP liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -15,08 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1976,9 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die S&u-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der S&u-Aktie mit einem Wert von 6,78 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Verbraucherfinanzierung" von 26. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der S&u-Aktie liegt bei 63,89, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.