Mit S&T wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie von Kontron weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,46 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer- und Peripheriegerätebranche einen niedrigeren Ertrag von 17,41 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität von Kontron über einen längeren Zeitraum gering war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Kontron in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zum Aktiendurchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" hat die Aktie von Kontron im letzten Jahr eine Rendite von -30,39 Prozent erzielt, was 37,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite mit 41,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kontron-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (41,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (53,35) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für Kontron eine eher negative Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment und den Buzz sowie den Branchenvergleich des Aktienkurses. Beim RSI wird die Aktie als neutral eingestuft.

